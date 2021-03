Fernando Santos confirma: Raphaël Guerreiro dispensado da Seleção

Raphaël Guerreiro foi esta manhã um dos dois ausentes no último treino da Seleção Nacional em Turim, antes do jogo com o Azerbaijão, e no final da sessão o selecionador nacional, Fernando Santos, revelou que o lateral-esquerdo vai deixar o estágio da equipa das quinas e regressar à Alemanha.





"O Raphaël Guerreiro vai viajar hoje de volta ao clube [Borussia Dortmund]. Tínhamos a ideia de que podia estar connosco, mas sabíamos que para este jogo ia ser complicado. Ontem os médicos entenderam que não estaria em condições para o último jogo [com a Sérvia] e sendo assim vai regressar", afirmou o selecionador nacional, em declarações à RTP3.Já na conferência de imprensa esclareceu: "O Raphael está fora destes três jogos e vai voltar ao Dortmund. Não vou chamar ninguém para substitui-lo".O selecionador não revelou se vai lançar Nuno Mendes na partida: "Amanhã darei a equipa. Qualquer jogador que está aqui tem qualidade e pode ter uma oportunidade, seja a primeira ou não. Se está cá é porque confio, achei que merece estar e que serve na perfeição. Qualquer um está apto a jogar amanhã, menos o Raphael."