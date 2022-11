Fernando Santos divulga os convocados de Portugal para o Mundial'2022: siga em direto

há 1 horas 16:22

Comitiva portuguesa viaja para o Qatar a 18 de novembro

Portugal inicia a preparação para o Mundial'2022, que inclui um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, a 17 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A comitiva lusa viaja para o Qatar no dia seguinte, em 18 de novembro, tendo estreia marcada no Grupo H para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar Uruguai, a 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro.