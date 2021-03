Fernando Santos e a condição física da equipa: «Há que estar preparados e não vale a pena chorar»

Fernando Santos reconheceu que a questão física dos jogadores é um aspeto muito importante, mas o treinador afiança que todos na Seleção estão cientes disso, até porque "esta fase da época é de grande desgaste". Mas o treinador avisa que todos vão ter de estar ao seu melhor nível, pois Portugal não se pode dar ao luxo de falhar.





"O Europeu é só para junho, nessa altura os jogadores já estão de férias. Normalmente esta fase da época é de grande desgaste, alguns em grande stress com a disputa de campeonatos e Liga dos Campeões. Desta vez é uma anormalidade. No ano passado era janela de jogos particulares, o treinador aproveitava para juntar equipa e preparar o futuro. Agora não podemos. Vamos jogar três jogos oficiais que vão exigir aos jogadores estarem nos três jogos no topo em termos físicos, mentais e de disponibilidade", avisa o técnico, na véspera do encontro com o Azerbaijão, em Turim, de apuramento para o Mundial de 2022."Todos sabemos, e eles sabem, que vamos ter cuidado com eles, são três jogos fundamentais para nós, para podermos estar no Mundial e depois vencer. Mas temos de estar preparados, não vale a pena chorar. Eles sabem, querem estar muito no Mundial, alguns nunca estiveram em nenhuma fase final. Vão com cabeça e com boa responsabilidade", concluiu.