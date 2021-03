Fernando Santos e o jogo com a Sérvia: «Estamos aqui para vencer»

Fernando Santos falou esta tarde ao Canal 11 na antevisão ao encontro de amanhã (19h45) com a Sérvia, referente 2.ª jornada do Grupo A de qualificação europeia para o Mundial'2022. O selecionador nacional reconhece que os sérvios irão colocar mais maiores dificuldades do que o Azerbaijão, mas acredita em novo triunfo.





"São adversários completamente distintos. Vai ser difícil, mas já o Azerbaijão foi. No futebol o mais importante é o momento. Estou convencido de que vai ser um jogo difícil, contra um adversário forte e provou-o aqui contra a Irlanda [triunfo por 3-2]. Tem jogadores de grande qualidade que todos conhecemos. Jogadores de elevada craveira técnica e física. Em casa é sempre uma equipa poderosa mas estamos aqui para vencer o jogo", afirmou o selecionador nacional."Não há adversários diretos. Temos quatro que são diretos. Se pensarmos que há um direto e outros jogos não contam isso, não existe. Vai ser um jogo tremendo de parte a parte e acredito nos meus jogadores.""Naturalmente não será a mesma equipa que jogou com o Azerbaijão."