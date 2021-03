Fernando Santos: «Os jogadores não têm de dar mais, não podem é dar menos»

Fernando Santos garante que Portugal tem equipa para lutar por qualquer prova, mas avisa que antes precisa de se qualificar. O selecionador nacional acredita que Portugal é favorito no jogo de amanhã, frente ao Azerbaijão, mas terá de o provar em campo.





"Sonhar é importante, mas importante é lutar para concretizar, depois podemos acordar e ser um pesadelo. O que sempre afirmámos é que Portugal tem qualidade e organização para lutar por qualquer prova. Sabemos, e desde sempre temos afirmado, que temos jogadores para chegar às fases finais. Já o fizemos no Euro, na Liga as Nações mas temos de estar nas fases finais. Mas pensar nisso sem o apuramento é um erro tremendo. Agora são três jogos, diferentes do habitual, costumam ser só dois. Março é sempre um momento importante, ainda ontem falei com os jogadores. Não têm de dar mais, não podem é dar menos.""Normalmente nesta janela não é assim, mas são três jogos em que queremos estar no Mundial e depois lutar para vencer. O grupo só tem 8 jogos, cada jogo é uma final e temos de encarar como tal. Como disse o Rúben reconhecemos a nossa condição de favoritos com o Azerbaijão, mas se não estivermos totalmente focados e respeitarmos o adversário, por mais-valia e qualidade física e técnica que tenhamos, podemos ter problemas. Na teoria é tudo muito bonito mas não conta para nada.""Tenho confiança nos jogadores e não tenho dúvidas que iremos estar prontos. Hoje iremos aprofundar o que é o Azerbaijao. Não vamos mudar as nossas ideias nem dinâmicas ou estratégias. Os jogadores vêm de vários clubes, não se pode alterar muito. Sabemos que o adversário vai causar dificuldades, vai jogar em 35, 40 metros, temos de encontrar as dinâmicas certas para contornar isso."