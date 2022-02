Honduras e EUA disputam o jogo "mais frio da história" com -16º: «Tenho jogadores a soro»

As seleções das Honduras e dos Estados Unidos disputaram no Minnesota aquele que já dizem ser "o jogo mais frio" da história da CONCACAF. Os termómetros marcavam -16 graus e no final do jogo a sensação térmica era de -29º.Hernán Darío Gómez, o selecionador das Honduras (que perdeu por 3-0), já tinha questionado a decisão dos norte-americnaos em levarem o jogo para aquele estado. "Não é normal, é inconcebível que um poderoso em todos os sentidos te traga para cá para fazer um jogo e tirar um resultado."Dois jogadores hondurenhos tiveram de ser substituídos ao intervalo com sinais de hipotermia. No balneário receberam ajuda médica e conseguiram estabelizar."Tenho no balneário jogadores a soro. O futebol não é sofrimento, jogar assim não serve", frisou o selecionador das Honduras. "Não posso fazer uma análise do jogo com este clima, não sou capaz de o fazer. Seria injusto. Nestas circunstâncias os jogadores não podem jogar a um bom nível, isto não é um espetáculo de futebol."