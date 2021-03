João Moutinho fora do jogo com a Sérvia

João Moutinho ficou de fora das opções da Seleção Nacional para o jogo com a Sérvia, encontro agendado para este sábado (19H45) referente à fase de apuramento para o Mundial'2022. O médio do Wolverhampton falhou ontem o derradeiro treino das quinas de preparação para o encontro da 2.ª jornada do Grupo A da qualificação europeia e fica de fora da lista oficial divulgada pela UEFA.





Assim sendo, Sérgio Oliveira é um dos candidatos a entrar para o lugar vago no meio-campo, embora não seja o único. Danilo Pereira ou Renato Sanches também espreitam a oportunidade, sendo que até uma muda nça de sistema pode ser a solução para Fernando Santos.De qualquer das formas, já seria de esperar que Bruno Fernandes saltasse para o onze, após entrar precisamente para o lugar de Moutinho frente ao Azerbaijão. Já João Félix também só entrou na segunda parte desse encontro, mas acabou por estar em evidência e pode saltar para a equipa titular, com André Silva a ser o candidato para sair.