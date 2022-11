Jogadores de Portugal são os que vão ao Qatar com mais minutos nas pernas

Brazil and Portugal have played 30,000 minutes since August 2022, more than double some other #FIFAWorldCup teams.#AtTheLimit | @Football_BM pic.twitter.com/uH9zF72sVo — FIFPRO (@FIFPRO) November 15, 2022

Segundo um relatório divulgado pela FIFPRO, a seleção portuguesa é a equipa que vai ao Mundial do Qatar com mais minutos nas pernas. A análise incidiu sobre o período entre 12 de julho de 2021 e 24 de outubro deste ano e ao todo os 26 convocados de Fernando Santos jogaram 30.986 minutosEm segundo lugar surge o Brasil, com 29.128 minutos, seguindo-se a Alemanha e a Coreia do Sul, com 28.956 e 28.814 minutos, respetivamente.No fundo da tabela está o Qatar, com apenas 2.150 minutos.Ao nível individual, Virgil van Dijk, defesa holandês do Liverpool, é o jogador que chega ao Mundial com mais minutos jogados naquele período.Seguem-se João Cancelo (Manchester City), Sadio Mané (Bayern Munique/Senegal), Antonio Rudiger (Real Madrid/Alemanha) e Harry Kane (Tottenham/Inglaterra), todos com mais de 7.200 minutos.