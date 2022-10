Lesão no joelho tira Reece James do Mundial'2022

O defesa do Chelsea Reece James vai estar ausente da competição durante oito semanas, devido a uma lesão no joelho, desfalcando a seleção inglesa de futebol na fase final do Mundial2022, no Qatar, anunciaram este sábado os londrinos.

O lateral direito, de 22 anos, saiu lesionado aos 62 minutos da vitória dos 'blues' na visita ao campeão italiano AC Milan (2-0), na terça-feira, para a quarta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, numa época em que leva 11 jogos, dois golos e duas assistências.

"Após a lesão, Reece [James] recebeu tratamento do departamento médico do Chelsea e visitou um especialista no fim de semana. Após consulta entre as partes, vai passar por um programa de reabilitação", lê-se em comunicado publicado pelo quarto classificado da Premier League no seu sítio oficial, afastando a realização de uma intervenção cirúrgica.

A ausência de Reece James, que contabiliza 15 internacionalizações por Inglaterra, deve deixar o lado destro da defesa dos 'três leões' entregue a Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle) e Trent Alexander-Arnold (Liverpool) durante o Mundial2022.

A seleção orientada por Gareth Southgate integra o Grupo B da prova, que decorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro, em conjunto com Estados Unidos, País de Gales e Irão, do português Carlos Queiroz, frente ao qual se estreará no dia 21 do próximo mês.