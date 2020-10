Lucas Nava conseguiu tirar Messi do sério e o seu nome saltou para as páginas dos jornais

Não é habitual ver Lionel Messi exaltar-se mas no final do jogo entre a Argentina e a Bolívia, o craque do Barcelona esteve debaixo dos holofotes por uma acesa troca de palavras com Lucas Nava. Mas afinal quem é o 'careca' que tirou Messi do sério?





Messi passou-se: «A... tua mãe! O que é que queres, careca?» Messi passou-se: «A... tua mãe! O que é que queres, careca?»

A carregar o vídeo ...

Jogo era em La Paz mas Messi acabou pegado com boliviano Jogo era em La Paz mas Messi acabou pegado com boliviano

A carregar o vídeo ...

O preparador físico da seleção da Bolívia é argentino, trabalhou em Nueva Chicago, Barracas Central, Colegiales e Cerro Porteño no Paraguai e no The Strongest na Bolívia, onde conheceu o venezuelano César Farías, o atual selecionador da Bolívia.Depois do episódio com Messi, o nome da Lucas Nava saltou para as páginas dos jornais, no entanto este argentino, que nas redes sociais se mostra como fã de Messi, diz não querer mais confusão e por isso para ele este é um capítulo fechado.Segundo o jornal argentino 'Olé', Lucas Nava tem por hábito fazer a dança haka na preparação física de suas equipas como forma de motivar os jogadores.