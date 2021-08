Lucas Veríssimo no Brasil: «Ser chamado agora é muito bom para mostrar serviço»

Lucas Veríssimo, central do Benfica, está integrado nos trabalhos da seleção brasileira e referiu que é uma boa oportunidade para antecipar a convocatória de Tite, selecionador, para o Mundial'2022 do Qatar.





"O Mundial está próximo. Ser chamado agora é muito bom para mostrar serviço e trabalho. Estou focado em fazer o meu melhor, assim posso conquistar o meu espaço. As coisas vão fluir naturalmente", salientou o jogador dos encarnados, em conferência de imprensa.O Brasil prepara uma jornada tripla, na qualificação para o Campeonato do Mundo, frente a Chile, Peru e Argentina e Lucas Veríssimo admitiu que está nas nuvens."Estou a realizar um sonho. Claro que tenho vontade de jogar, vestir a camisola do meu país, mas estou aqui para fazer parte do grupo, para ajudar, independentemente se jogar ou não. A minha ideia é absorver as coisas boas do Tite e dos outros atletas, aprender tudo e ajudar no que for possível", sublinhou.Veríssimo, de 26 anos, já tinha sido chamado por Tite anteriormente, mas uma lesão impediu-o de fazer parte do grupo. Mas, o defesa acredita que o trabalho que tem desenvolvido não passa ao lado do selecionador da canarinha, tal como aconteceu no passado."Já jogava a alto nível no Santos há uns bons anos. Conseguimos chegar à final da Taça Libertadores e, é claro, não foi só ali que teve o acompanhamento, esse acompanhamento já devia ter há um bom tempo. Por ser Libertadores, competição de um nível maior, acredito que pode ter ajudado sim nessa chamada, nessa minha aproximação à seleção", destacou.