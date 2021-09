Luis Díaz e Uribe a tempo inteiro na vitória da Colômbia sobre o Chile

Mateus Uribe e Luis Díaz foram esta madrugada titulares (e atuaram os 90 minutos - Díaz foi substituído, mas já nos descontos) na vitória da Colômbia sobre o Chile por 3-1, em jogo da zona sul-americana de qualificação para o Mundial'2022, que coloca a turma cafetera dentro das posições de apuramento - no caso para o playoff -, agora com 13 pontos, no quinto posto.





Vinda de dois empates seguidos, diante de Bolívia e Paraguai, a seleção colombiana sabia que era importante ganhar neste duelo direto pelo apuramento e assim o fez, num jogo no qual Miguel Borja foi figura, ao marcar dois golos de rajada, aos 19 (na cobrança de um penálti sofrido por Luis Díaz) e 20 minutos. Na segunda parte, Jean Meneses ainda reduziu para os chilenos, aos 56', mas Luis Díaz sentenciou a questão aos 74'.A dupla portista, refira-se, viajará agora para Portugal e dentro de menos de 48 horas estará em ação na Liga bwin, para o clássico com o Sporting, marcado para as 20h30 de sábado, em Alvalade.Além desta partida, terminaram também os duelos Uruguai-Equador e Paraguai-Venezuela. No primeiro, disputado em Montevideu, os uruguaios ganharam por 1-0, com o golo do triunfo a surgir aos 90'+2, por intermédio de Gastón Pereiro. Manuel Ugarte, médio do Sporting, não foi opção, ao passo que Gonzalo Plata, que esta época estará cedido ao Valladolid, foi titular e atuou os 90 minutos.Quanto ao duelo do Paraguai, a turma paraguaia venceu por 2-1, com golos de Héctor Martínez (7') e Alejandro Gamarra (46'). Jhon Chancellor, aos 90', apontou o tento dos venezuelanos, isto num jogo no qual Oscar Cardozo atuou cerca de meia hora, naquele que foi o seu regresso à seleção dois anos depois... aos 38!r