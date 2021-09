Messi igualou registo de Pelé com esta obra de arte

Leo Messi apanhou Pelé na lista dos melhores marcadores da história das seleções, com 77 golos, e fê-lo em grande estilo. Diante da Bolívia, num encontro de qualificação para o Mundial'2022, o avançado do Paris SG tirou um coelho da cartola e bateu o guardião contrário com grande categoria.





? Eliminatorias #Qatar2022



Messi encara por el medio de la cancha y tras meter un caño remata y vence a Lampe para abrir el marcador para poner adelante a Argentina por 1 - 0 ante Bolivia.



@TV_Publica pic.twitter.com/DlDqQgtfEr — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 9, 2021

Messi, refira-se, é agora o sétimo na tabela dos melhores marcadores das seleções, a 34 de Cristiano Ronaldo.