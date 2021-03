Mino Raiola e os protestos sobre direitos humanos: «Política deve ficar longe dos jogadores»

Mino Raiola, um dos agentes mais influentes do futebol mundial, criticou esta segunda-feira as recentes manifestações de seleções como Alemanha e Noruega contra o desrespeito pelos direitos humanos no Qatar.





"Penso que a política deve ficar longe dos jogadores. Se eles quiserem manifestar-se, tudo bem, mas têm os seus próprios canais nas redes sociais para falar. A FIFA diz claramente nos regulamentos que não é permitido fazer manifestações políticas durante um jogo de futebol. Os jogadores devem ficar de fora disso, pois é algo que diz respeito à FIFA, ao Qatar e às federações", afirmou o empresário, ao canal holandês NOS."Na minha opinião, há muita pressão sobre os jogadores. Não foram eles que escolheram onde seria jogado o Mundial, foram as federações e a FIFA. Nesta altura, se querem algo dos jogadores, então devem deixar que eles se envolvam nesse tipo de decisões", acrescentou Raiola, que representa nomes como Erling Haaland, Matthijs de Ligt e Paulo Pogba.