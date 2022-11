Gareth Southgate divulgou, esta quinta-feira, os 26 convocados de Inglaterra para o Mundial'2022, numa lista que conta com as presenças de Eric Dier, antigo defesa do Sporting, para além de Callum Wilson e James Maddison, avançado e médio que não atuam pela seleção principal desde 2018 e 2019, respetivamente.Destaque também para as ausências de Tammy Abraham, avançado da Roma de José Mourinho, assim como de Ivan Toney, do Brentford, ou Jarrod Bowen, do West Ham.Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle) e Aaron Ramsdale (Arsenal).Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal).Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham).Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea) e Callum Wilson (Newcastle).