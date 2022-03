Pepe reintegrado nos trabalhos da Seleção Nacional

Pepe está de volta aos trabalhos da Seleção Nacional, uma vez que já está recuperado da Covid-19, que o impediu de defrontar a Turquia. O central participa no treino deste domingo e é opção para o jogo com a Macedónia do Norte, marcado para terça-feira às 19h45.Pepe testou positivo à Covid-19 no dia 21 e Tiago Djaló foi chamado para o seu lugar. O central do Lille tinha sido eleito para os sub-21 mas dada a impossibilidade do jogador acabou por ser convocado por Fernando Santos.