Philippe Coutinho de fora do Mundial'2022, avançam brasileiros

Philippe Coutinho irá desfalcar o leque de opções de Tite na convocatória para o Mundial'2022, que arranca no próximo dia 20 no Qatar. De acordo com a 'TNT Sports', o criativo de 30 anos, que atualmente joga no Aston Villa, sofreu uma lesão na coxa direita e deverá enfrentar agora uma paragem de cerca de seis semanas, cenário que o coloca de fora das opções para o Campeonato do Mundo.

Confirmando-se este cenário, o internacional brasileiro junta-se à lista de indisponíveis para o Mundial'2022, que conta com nomes como os portugueses Diogo Jota e Pedro Neto, entre outros.