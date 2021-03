'Pior clube do Mundo' e o falhanço na cara do guarda-redes: «Cristiano Ronaldo no Íbis?»

Os dois falhanços consecutivos de Cristiano Ronaldo na cara do guarda-redes no jogo de ontem, com o Luxemburgo, foram motivo de uma brincadeira por parte do Íbis Sport Club, clube brasileiro que chegou a ser considerado 'o pior do mundo' depois de ter estado 11 meses sem vencer um jogo.





Cristiano Ronaldo no Íbis? Entenda o caso https://t.co/Ic6KDGhKgZ — Íbis Sport Club (@ibismania) March 30, 2021

No Twitter o Íbis Sport Club partilhou um vídeo do momento em que o capitão da seleção portuguesa, isolado, não conseguiu superar Anthony Moris. CR7 marcou logo a seguir, mas estava em fora de jogo. "Cristiano Ronaldo do Íbis? Entenda o caso".