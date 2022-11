Portugal é o oitavo favorito a vencer o Mundial'2022

A casa de apostas 'Solverde.pt' calculou esta segunda-feira as probabilidades que as seleções que participam no Campeonato do Mundo do Qatar, que arranca no próximo domingo, dia 20, têm em conquistar o torneio, onde Portugal surge como o oitavo favorito a levantar o troféu no dia 18 de dezembro, data agendada para a final da competição.

De acordo com a 'Solverde.pt', a Seleção Nacional tem 7% de probabilidade de vencer o Mundial'2022, sendo que o Brasil é o principal candidato ao título mundial, com 20% de probabilidade de vencer, numa lista em que Argentina (15%) e França (14%) fecham o leque dos principais favoritos. Já a Croácia, vice-campeã do último Mundial, em 2018, surge na 11.ª posição, lado a lado com o Uruguai, adversário de Portugal na fase de grupos da prova.

No que toca à classificação na fase de grupos, Portugal surge com 61% de probabilidade de terminar o Grupo H no primeiro lugar, com a Croácia a ficar-se pelo segundo posto.

Já entre os possíveis melhores marcadores da competição, Harry Kane - que liderou a tabela de goleadores em 2018 - é o jogador com maior percentagem de probabilidade em terminar no topo da lista, seguido de Kylian Mbappé (França) e Neymar (Brasil). Cristiano Ronaldo é o quarto favorito a ser o melhor marcador do Campeonato do Mundo, com 8% de probabilidade.

Entre os principais candidatos a ser o melhor jogador da competição, Mbappé surge indicado como aquele que é o mais provável de consegui-lo, seguido de Neymar e Lionel Messi (Argentina). O primeiro português nesta lista é, uma vez mais, Cristiano Ronaldo, em nono lugar.