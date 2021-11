Portugal será cabeça de série no playoff para o Mundial e já conhece dois possíveis adversários

A derrota com a Sérvia obriga Portugal a disputar o playoff de apuramento para o Mundial'2022. A Seleção Nacional será cabeça de série, pois vai fechar a fase de qualificação europeia como um dos seis melhores segundos classificados.





No sorteio do playoff, marcado para dia 26, em Zurique, 12 seleções serão divididas em três 'caminhos' de quatro seleções cada, que disputarão um mini-torneio com meias-finais e final a uma mão. Os seis segundos melhores classificados da fase de qualificação ficarão no Pote 1 e jogarão a meia-final em casa. As seis seleções restantes - quatro piores segundos classificados e duas seleções apuradas através da Liga das Nações - irão para o Pote 2. As meias-finais do playoff estão agendadas para 24 e 25 março de 2022 e as finais a 28 ou 29 do mesmo mês.

Possíveis adversários de Portugal



A Seleção Nacional conhece dois dos possíveis adversários para a meia-final do playoff: Macedónia do Norte e Áustria. Os macedónios fecharam o grupo J (ganho pela Alemanha) e serão um dos piores segundos classificados. Já a Áustria, coloca-se no possível caminho de Portugal via Liga das Nações. Do grupo E desta fase de qualificação sairá outro possível adversário de Portugal, País de Gales ou República Checa.



Seleções já apuradas para o playoff:

- Portugal

- Suécia

- Rússia

- Escócia

- Áustria (via Liga das Nações)

- Macedónia do Norte