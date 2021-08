Quatro 'portugueses' nos convocados de Angola para duplo compromisso de qualificação

O técnico português Pedro Gonçalves chamou esta segunda-feira 28 jogadores para o duplo confronto, com Egito e Líbia, de qualificação para a fase final do Mundial'2022, no Qatar.

A seleção angolana vai concentrar-se em Portugal, onde vai realizar um estágio, antes de seguir para o Cairo, onde defronta o Egito, em 2 de setembro, na primeira jornada do Grupo F.

Sete dias depois, os Palancas Negras recebem, em Luanda, a congénere da Líbia, para a segunda jornada de um grupo, do qual faz parte também o Gabão.

O selecionador Pedro Gonçalves referiu que o objetivo é apurar a seleção angolana ao Campeonato do Mundo do Qatar, começando por vencer as duas primeiras partidas.

Nos últimos dias, a Federação Angolana de Futebol, através do seu vice-presidente José Carlos Miguel, tinha dito que o organismo estava sem dinheiro para o estágio em Portugal, ficando a promessa de se procurar por uma solução imediata.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Kadu (Oliveirense, Por), Hugo Marques (Cape City, Afs) e Ricardo Batista (Casa Pia, Por).

- Defesas: Anderson Lucoqui (Mainz, Ale), Bartolomeu Kissanga 'Bastos' (FC Rostov, Rus), Inácio Miguel (Mafra, Por), Jonathan Buatu (Sint-Truiden, Bel), Kialunga Gaspar (Sagrada Esperança), Kevin Bokuso (Nec Nijmegen, Hol), Mukoni Lourenço 'Clinton Damata' (Brugge, Bel), Núrio Fortuna (Gent, Bel) e Victor Vindinho (Petro de Luanda).

- Médios: Fredy (Antalyasport, Tur), Giovane Bamba (FC Ouchy, Sui), Herenilson do Carmo (1.º de Agosto), Show (Lille, Fra), João Fortes 'Batxi' (Desportivo de Chaves, Por) e Valdomiro Lameira (BB Erzurumsport, Tur).

- Avançados: Jérémie Béla (Birmingham, Ing), Ambrosine Salvador 'Zine' (1.º de Agosto), Fábio Abreu (Al-Batin, Ara), Ivan Cavaleiro (Fulham, Ing), Gelson Dala (Al-Wakrah, Qat), Mbala Nzola (Spezia, Ita), Hélder Costa (Leeds, Ing), Simone Miranda 'Lépua' (Sagrada Esperança), Vladimiro Felix "Vá" (Pafos, Gre) e Zito Luvumbo (Como 1907, Ita).