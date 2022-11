Ranieri apresenta ideia para calcular paragens prolongadas durante os jogos

A intenção de aumentar o tempo útil de jogo por parte da FIFA tem sido posta em prática no Mundial'2022, tal como tinha dito Pierluigi Collina, 'patrão' dos árbitros. Dessa forma, alguns jogos têm tido mais de 100 minutos em média . Algo com o qual Claudio Ranieri admitiu não concordar."Não estou de acordo com isto, porque nunca sabes quanto tempo vai durar uma parte", afirmou ao 'Calciomercato.com' o treinador italiano, que guiou o Leicester à conquista inédita da Premier League em 2016, apontando uma maneira de combater esta situação: "Tenho uma forma diferente de garantir que todos os jogos duram o mesmo tempo: calcular 30 minutos de futebol jogado por parte. Parece-me ser a melhor solução."De acordo com a Opta, citada pela referida fonte, embora os jogos no Qatar tenham em média 106 minutos, em comparação com os 97' do Mundial'2018, a média de tempo útil permanece nos 55 minutos. E Ranieir continuou: "Não me compete dizer quantos minutos devem ser jogados, mas espero que alguém acorde e introduza esta regra. Temos visto muitas paragens longas e penso que este é o primeiro passo para as solucionar, mas não é suficiente."Questionado sobre se esta regra poderia restringuir as táticas de perdas de tempo, o técnico foi taxativo. "Duvido, porque não estamos apenas a falar de perdas de tempo. Isto quebra o ritmo da equipa adversária e isso continua a ser importante", vincou.