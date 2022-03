Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Reencontro especial dos 'irmãos' Bruno Fernandes e Ristovski: Do beijo na bota à ajuda na escolha do vestuário Macedónio viu desejo concretizado e irá enfrentar o ex-colega do Sporting na decisão contra Portugal