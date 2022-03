Ristovski, a conversa com Bruno Fernandes e as "boas memórias" de Portugal: «Sinto-me português»

Depois dos quatro anos vividos em Portugal, ao serviço do Sporting, Stefan Ristovski está de regresso ao nosso país para defrontar esta terça-feira a Seleção Nacional, no estádio do Dragão, no derradeiro jogo da final do playoff de acesso ao Mundial'2022.Em declarações na conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, o antigo jogador do Sporting recordou as "boas memórias" que tem de Portugal, depois da passagem pelos leões, revelou já ter conversado com o antigo companheiro de equipa Bruno Fernandes e sublinhou a 'coluna' portuguesa que adquiriu durante os quatro anos que viveu em Lisboa."Claro que sim, porque de alguma forma sinto-me português. Tenho muitas boas memórias deste País e por isso estou feliz por estar aqui. Tive uma grande experiência ao jogar no Sporting. Tenho uma excelente relação com muitos jogadores portugueses, principalmente com o Bruno e isso vai perdurar depois deste jogo, seja qual for o resultado", afirmou, revelando o teor da conversa com o médio que atualmente defende as cores do Manchester United."Falei com ele antes e falamos sobre de tudo um pouco, mas amanhã iremos jogar um contra o outro e a nossa amizade continuará após o jogo, mas vamos pôr de lado isso momentaneamente, porque vamos jogar pelas nossas pátrias e pelo orgulho próprio."