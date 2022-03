Ristovski e a final do playoff com Portugal: «Estamos aqui para surpreender tudo e todos»

Stefan Ristovski assume que a final do playoff contra Portugal, duelo que está agendado para as 19:45 horas, no Dragão, será "um dos mais importantes desafios da história" do futebol macedónio, assumindo que a seleção está em Portugal "para surpreender tudo e todos e conquistar um grande resultado" frente à equipas das Quinas."É de facto um dos mais importantes desafios da história do nosso futebol. Não havia esta crença, poucos acreditavam que isto fosse possível, mas atenção que isto não é uma mera coincidência. É isso que vos garanto. Esta equipa tem algo de especial, tenho muito orgulho do feito que concretizamos e estamos prontos para esta grande final", começou por dizer o lateral-direito macedónio, que representou o Sporting entre 2017 e 2021."Nunca poderia imaginar que isto alguma vez aconteceria, mas temos um jogo decisivo que vai de facto acontecer e temos a possibilidade de aceder ao Mundial. Se quisermos ir temos de aguentar estes adversários poderosos. Já superamos outros grandes adversários e estamos aqui para surpreender tudo e todos e conquistar um grande resultado.""Se podia contribuir de alguma maneira é claro que transmiti as informações que tinha, mas quando se trata de desafios deste tipo isso não é o mais importante. Temos aqui um desafio enorme pela frente e que poderá trazer um sucesso histórico para nós e isso é que é o mais importante neste momento", terminou.