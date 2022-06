Rodrygo e os favoritos à vitória no Qatar: «Tenho um pouco de medo de Portugal»

Rodrygo fez as contas ao favoritos a ganhar o Campeonato do Mundo do Qatar, que acontecerá entre novembro e dezembro. O internacional brasileiro colocou a seleção portuguesa entre os candidatos."Acho a França muito forte. Tenho um pouco de medo de Portugal porque o homem [Cristiano Ronaldo] pode [decidir] a qualquer momento.A França, com certeza, é a seleção mais difícil. Se eles estiverem bem, é uma das seleções que nos pode dar trabalho, mas podemos vencer também. É 50-50", garantiu o jogador do Real Madrid em declarações à Sport TV brasileira.O escrete é a seleção com mais vitórias em Mundiais, cinco, tendo o último sido conquistado em 2002. Na cabeça dos jogadores não está menos do que nova conquista."Nós, jogadores, estamos muito ansiosos, assim como estão os adeptos. Estamos confiantes na equipa que temos. Temos uma equipa muito forte, estamos a prepararmo-nos muito para dar essa alegria a vocês e a nós. Somos brasileiros, jogamos juntos com vocês e jogamos por vocês [adeptos]. Podem ter certeza que da minha parte e de todos os outros jogadores não vai faltar empenho e vontade para trazer o hexacampeonato [para casa]", frisou Rodrygo.