RTP chega a acordo com SIC e TVI para transmissão de jogos do Mundial'2022

A RTP chegou a um princípio de acordo com a SIC e com a TVI para o sublicenciamento de alguns jogos do Mundial'2022. Este acordo será agora submetido à aprovação da FIFA, a quem cabe a última palavra nesta matéria.Desta forma, as três estações irão repartir entre si as partidas do Mundial transmitidas em sinal aberto (as duas estações privadas terão sete jogos cada uma, com a estação pública a ficar com uma fatia maior), cabendo depois à Sport TV a transmissão em exclusivo no cabo - irá dar todos os 64 encontros da competição.A SIC terá o derradeiro jogo de Portugal na fase de grupos, diante da Coreia do Sul, bem como o dos quartos de final caso a Seleção Nacional se apure. Irá ainda transmitir mais três jogos da fase de grupos e outro dois dos 'oitavos'. Já a TVI terá a primeira partida da Seleção na fase de grupos, contra o Gana, além de mais dois encontros da fase de grupos, dois dos 'oitavos', um dos 'quartos' e um das 'meias'.