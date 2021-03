Rúben Dias e a ausência de Pepe: «Mal de nós se estivéssemos dependentes de um jogador»

Rúben Dias diz que Portugal tem de estar presente no Mundial e é com esse foco que a equipa vai entrar em campo amanhã, frente ao Azerbaijão. O central falou também da ausência de Pepe.





"Muita ambição, consciência do que temos de fazer para chegar à altura das decisões. Foco no dia-a-dia, jogo a jogo e no de amanhã. A caminhada é feita passo a passo e é nisso que estamos a pensar.""Chego como cheguei sempre até aqui. Com muita ambição, muito prazer por estar aqui e ter a oportunidade de jogar com os meus colegas, sobretudo no apuramento para o Mundial que é das competições mais importantes.""Não muda nada. A ideia de jogo é a mesma de sempre. Mudam os intervenientes mas mal de nós se estivéssemos dependentes de um jogador. Vamos com o mesmo objetivo de sempre que é ganhar.""Podemos assemelhar ao contexto de estar no clube e vir para a seleção. O foco e o chip é a Seleção. Estamos a disputar uma prova diferente. Estamos empenhados a 100%. É o Campeonato do Mundo e temos de estar presentes.""Acho que os melhores conselhos são os que receberam nos clubes e permitiram fazerem o trabalho que os fez chegar aqui. É com muita alegria que todo o grupo os recebe. Com um sentimento de que vieram para acrescentar. Para uma seleção que quer ganhar deixa-nos com mais ambição e vontade de os receber."