Rúben Dias: «Não seria nada mau se um dia fosse agente do Cristiano Ronaldo...»

Rúben Dias foi esta terça-feira confrontado por um jornalista italiano com a possibilidade de Cristiano Ronaldo terminar a carreira no Sporting. E o defesa do Manchester City respondeu de forma curiosa... e animada.





"Por enquanto ainda sou jogador, não sou agente de jogadores (risos). Não seria nada mau se um dia fosse agente do Cristiano... Mas por agora tenho de me limitar a comentar perguntas a jogadores e não perguntas dirigidas a empresários", atirou Rúben Dias, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de Portugal com o Azerbaijão.Antes, também numa questão relacionada com CR7, o central sublinhou a importância do avançado da Juventus na Seleção Nacional, mas também admitiu que o conjunto às ordens de Fernando Santos está recheado de qualidade. "Já foi dito várias vezes e continuará sempre a ser dito. Ele é fundamental para a nossa seleção. É um dos melhores do mundo, talvez mesmo o número 1. Acrescenta muito à nossa equipa, mas valemos por um todo. Temos muitos dos melhores jogadores do mundo, de elite. O objetivo é conseguir integrar todos esses grandes jogadores e puxá-los para o sítio certo porque no final a equipa é que vence jogos", afirmou.