Selecionador de Marrocos acusa Ziyech de fingir lesão para não jogar particular

Vahid Halilhodzic revelou esta quinta-feira o motivo que o levou a deixar Hakim Ziyech, uma das maiores estrelas de Marrocos, fora da convocatória para o duplo compromisso da seleção africana para os duelos da qualificação para o Mundial'2022 frente a Sudão (02/09, hoje) e Guiné (06/09).





Em declarações citadas pela imprensa internacional, o selecionador alegou que o extremo do Chelsea fingiu estar lesionado para não disputar o encontro particular diante do Gana, partida que teve lugar em junho."Pela primeira vez na minha carreira enquanto treinador, eu vejo um comportamento que me deixa totalmente desapontado. Um jogador que se recusa a jogar uma partida, nomeadamente um amigável, com o pretexto de estar lesionado. A equipa médica fez inúmeros exames e foi dito que ele poderia jogar. Depois, recusou-se a fazer o aquecimento na segunda parte porque estava desapontado por ter sido suplente. Para mim, esse tipo de comportamento é inaceitável. Não podes brincar com a Seleção Nacional. Tens de estar a 100 por cento", atirou.