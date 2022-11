Trabalhadores das construções dos estádios no Qatar sem salário

A menos de três semanas do arranque do Mundial'2022, surgiram novos dados que confirmam os problemas que têm enfrentado os trabalhadores na construção dos estádios no Qatar. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais de 34 mil reclamações foram registadas entre outubro de 2021 e outubro de 2022. As principais causas das queixas devem-se ao não pagamento de salários, de rescisões de contratos e férias não concedidas ou pagas. Ainda segundo a OIT, 66,5% dessas reclamações tiveram de ser resolvidas fora da justiça e apenas 30,7% nos tribunais. Recorde-se que as condições dos trabalhadores no país árabe têm sido bastante questionadas e, segundo o jornal 'The Guardian', em fevereiro de 2021 já tinham falecido mais de 6 mil pessoas nas obras.