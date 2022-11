Treinador do Brentford diz que ausência de Toney da convocatória para o Mundial foi grande desilusão

Ivan Toney esteve em destaque na vitória (2-1) do Brentford na visita ao Manchester City, ao bisar na partida. No final do encontro, Thomas Frank deixou elogios ao seu jogador.





"Fantástico, não consigo elogiá-lo o suficiente. É tão boa pessoa, a sua inteligência emocional com os companheiros de equipa e toda a gente à volta do clube. Que jogador e que avançado! Marcou dois golos e provavelmente podia ter feito mais um. Pensei que um hat trick aqui só estava ao alcance de Haaland", frisou à 'BBC Sport' o técnico do Brentford, que comentou também o facto de Toney falhar a convocatória de Inglaterra para o Mundial'2022."A vida continua. Tiveste uma grande desilusão mas o ponto crítico é porque é que nós amamos o futebol. No dia seguinte, o sol nasce e seguimos em frente", acrescentou, antes de concluir: "10 golos [na Premier League], é incrivelmente impressionante."