«Um sonho de menino»: jogadores portugueses reagem à convocatória para o Mundial'2022

Matheus Nunes, médio do Wolverhampton, foi, a par de Cristiano Ronaldo, um dos jogadores que reagiu nas redes sociais à convocatória de Fernando Santos para o Mundial'2022. "Um sonho de menino realizado ser convocado pela primeira vez para o Campeonato do Mundo. Daremos tudo por Portugal, juntos", escreveu o jogador de 24 anos no Instagram. Antes, Cristiano Ronaldo tinha assinalado: "Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!"

Danilo Pereira, defesa-central do Paris Saint-Germain, também fez questão de reagir à sua primeira convocatória para um Campeonato do Mundo. "Mundial 2022, aqui vamos nós! É com enorme orgulho que terei, pela primeira vez, a oportunidade de representar a nossa seleção na principal competição de futebol. Um momento com o qual muito sonhei. Vamos com tudo!", apontou, também no Instagram.

Já Vitinha, companheiro de equipa de Danilo no PSG, não escondeu o orgulho de representar Portugal num Mundial. "Orgulhoso de poder representar o nosso País num Mundial. Juntamente com todos os atletas, treinadores e staff assumiremos a responsabilidade de representar toda uma Nação. Juntos vamos honrar as cores da nossa bandeira. O sonho continua…", pode ler-se, na mais recente publicação feita nas redes sociais.

Rafael Leão, uma das principais figuras do campeonato italiano, onde na última época foi campeão da Serie A pelo Milan, foi ao baú para escrever sobre a chamada ao Mundial'2022. "Sem dúvida um momento de orgulho para mim e para minha família, pela primeira irei representar o meu país em uma competição que todos jogadores ambicionam estar!", escreveu, juntando três fotografias em fases distintas da sua vida na publicação. A última, onde surge ainda muito jovem.



Otávio, médio do FC Porto, assumiu estar "muito feliz pela convocatória para o Mundial'2022": "Muito feliz pela convocatória para o Mundial'2022. É sempre um orgulho poder representar Portugal, especialmente numa enorme competição como esta. Faremos o nosso melhor para deixar todos os Portugueses orgulhosos."

Mais breves nas reações foram José Sá, Nuno Mendes, Rúben Neves e Gonçalo Ramos. O guarda-redes do Wolverhampton escreveu: "Siga! Todos juntos ao Qatar. Orgulho", enquanto que o companheiro Rúben Neves acrescentou um "Vamos!" através das suas 'stories' no Instagram. Já o lateral do PSG assinalou: "É uma honra fazer parte desta equipa. Tudo faremos para ficares orgulhoso", com o avançado do Benfica a terminar com um simples "Orgulho".



[notícia atualizada às 18:37]