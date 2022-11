Benzema fala pela primeira vez desde que ganhou Bola de Ouro e admite: «Tive alguns problemas»

Karim Benzema falou pela primeira vez desde que venceu a Bola de Ouro em outubro passado. O avançado do Real Madrid esteve esta sexta-feira no estádio do Lyon, clube onde jogava antes de rumar a Espanha, para oferecer o troféu ao emblema francês, antes do encontro com o Nice, e confessou que teve alguns problemas que o impediram de jogar com mais regularidade antes do Mundial no Qatar."O Mundial seria um dos melhores presentes de aniversário. Cada jogo será uma final. Temos um grupo muito bom, vamos jogo a jogo. Tive alguns problemas, mas nada de grave. Ainda há tempo até dia 22. Estarei bem, preparado fisíca e mentalmente", admitiu o internacional francês, que completa 35 anos a 19 de dezembro, à 'Amazon Prime',Benzema deixou ainda um agradecimento a Lyon e Real Madrid por lhe terem possibilitado a concretização de um sonho. "É algo magnífico. Obrigado ao meu clube, o Real Madrid, que me permitiu realizar o meu sonho e ao Lyon, o meu clube desde pequeno. É a minha cidade, o clube que me permitiu realizar o meu sonho ao assinar pelo Real Madrid. Ver todas estas pessoas e os adeptos é extraordinário, deixa-me orgulhoso do meu trabalho e sei que eles estão orgulhosos de mim", frisou.