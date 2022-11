As convocatórias das seleções nunca são consensuais, mas em França a lista ontem divulgada por Didier Deschamps para o Mundial do Qatar ter recebido muitas críticas. A formação gaulesa é a atual detentora do título e há quem veja muitas debilidades nesta a equipa formada pelo técnico.No centro da discórdia está o meio-campo, para onde Deschamps chamou Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga. "Este meio-campo para mim é um dos mais fracos da história da seleção francesa", comentou Jérôme Rothen, antigo jogador francês, na RMC Sport. É que nenhum dos médios que foram titulares na final de há quatro anos, com a Croácia, foi convocado.Mas também há críticas para a defesa, 'povoada' com 9 jogadores. "Mas até entendo, porque o meio-campo é um pouco desastroso", disse o antigo internacional, Apolline Matin, também na RMC.Jean-Michel Larqué, também antigo internacional, foi mais longe: "Estou um pouco surpreendido. Dos nove defesas, oito são centrais. Não é apenas culpa do Didier Deschamps. Nos últimos tempos a direção da equipa francesa não foi satisfatória."