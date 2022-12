Andros Townsend: «Gonçalo Ramos catapultou-se para um nível mundial»

Atualmente vinculado ao Everton, Andros Townsend assina durante este Mundial'2022 algumas crónicas de opinião sobre o que vai vendo no torneio e esta sexta-feira, em jeito de balanço do que já viu, destacou três jogadores que mais o impressionaram: Jude Bellingham, Sofyan Amrabat e Gonçalo Ramos.Ora, sobre o português, o extremo de 31 anos mostra-se essencialmente surpreendido pela capacidade do jogador do Benfica em lidar com a pressão de substituir CR7. "Não é possível explicar a pressão que ele teve ao ser lançado na equipa titular para substituir o Cristiano Ronaldo. Se não corresse bem, teria sido culpa dele e do treinador. Por isso, ele não só joga bem, como marca um hat trick? Honestamente, catapultou-se para um nível mundial", escreveu o jogador dos toffees.