João Félix 'aplaude' Suárez e brinca com Giménez: «A ti já não gostei tanto de ver...»

João Félix reencontrou no Lusail, Luis Suárez, seu ex-colega no Atlético, e Giménez, atual. Ao primeiro, e recorrendo às redes, assumiu ter sido "bom" revê-lo, mensagem que contrastou com a do defesa."A ti não tanto...", escreveu, em jeito de brincadeira, partilhando um duelo entre ambos.