Angola de Pedro Gonçalves não vai além de um nulo frente às Ilhas Maurícias

A seleção angolana, orientada pelo português Pedro Soares Gonçalves, não foi além de um nulo (0-0) frente às Ilhas Maurícias, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de qualificação africana para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026.

Kialonda Gaspar, defesa-central do Estrela da Amadora, foi titular, num encontro em que Maestro (Benfica B), Miro (Gil Vicente), Mário Balbúrdia (Mafra) e Kadú (Oliveira do Hospital) não saíram do banco de suplentes.

Com este resultado, as duas seleções continuam sem vencer nesta fase de qualificação. Os angolanos somam até ao momento dois empates (2 pontos), enquanto que as Ilhas Maurícias registaram uma derrota e um empate (1 ponto), e, por isso, situam-se em 4.º e 5.º lugares do Grupo D, para já liderado por Camarões, Líbia e Cabo Verde, todos com quatro pontos.