Argentina entra com o pé esquerdo de Messi na qualificação para o Mundial'2026

Na gíria popular, entrar com o pé esquerdo normalmente significa falta de sorte, mas não é esse o caso quando se trata do pé esquerdo de Lionel Messi. A campeã Argentina arrancou a fase de qualificação para o Mundial de 2026 com um triunfo, por 1-0, sobre o Equador, em encontro disputado na madrugada desta sexta-feira que contou com o benfiquista Nicolás Otamendi entre os titulares e Di María a começar desde o banco de suplentes.

A cidade de Buenos Aires recebeu os campeões do mundo, que muito tiveram que sofrer para levar de vencida a 40.ª classificada do ranking FIFA, e viu a estrela do Inter Miami, capitão da albiceleste, ser o herói do jogo ao apontar um golaço (78') de livre direto, numa altura em que 'El Fideo' já estava em campo.

Enzo Fernández, antigo médio do Benfica que agora atua no Chelsea, também esteve entre as opções iniciais do selecionador Lionel Scaloni, naquele que foi o primeiro jogo do centro-campista de 22 anos em eliminatórias sul-americanas pela Argentina, apesar de já contar com um Mundial no palmarés.

Quanto a Lionel Messi, trata-se do terceiro golo de livre direto nos últimos 12 jogos, o 65.º do argentino na carreira, que iguala assim David Beckham no 5.º lugar dos jogadores com mais golos marcados neste particular. Leo fica a um golo de alcançar o recorde do compatriota Víctor Legrotaglie, que terminou a carreira com 66 golos de livre direto e é apenas superado pelos brasileiros Pelé (70) e Juninho Pernambucano (77).