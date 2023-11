Brasil-Argentina começou com quase 30 minutos de atraso depois de confrontos nas bancadas do Maracanã

Cenas de pancadaria entre adeptos nas bancadas do Maracanã, instantes antes de começar o Brasil-Argentina (marcado para as 00h30), levaram a seleção campeã do Mundo a abandonar o relvado, e levaram a que a partida, referente ao apuramento para o Mundial'2026, começasse com praticamente meia hora de atraso.Os jogadores das duas equipas, logo depois dos hinos, ainda se dirigiram à bancada onde se registavam as cenas de violência, no sentido de tentarem acalmar os ânimos. Sem sucesso, no entanto. A polícia também teve de intervir mas os confrontos foram alastrando e subindo de tom, com muitas cadeiras arremessadas. A confusão terá tido origem quando um adepto brasileiro tentou esticar a sua faixa para cima de uma tarja argentina, gerando-se a discórdia.Com este cenário, a seleção argentina acabou mesmo por deixar o relvado e voltar ao balneário, regressando sensivelmente 20 minutos depois; já a equipa brasileira continuou sempre em campo, na esperança de que a situação normalizasse. Com as forças de segurança a conseguirem controlar a situação, a partida começou mesmo...Recorde-se que Otamendi é titular e Di María e Pepê começam nos respetivos bancos.