Di María brilha no triunfo da Argentina frente à Bolívia e atira: «Altitude? É psicológico»

Ángel Di María teve uma noite memorável em La Paz, onde a sua Argentina triunfou por 3-0 frente à Bolívia, a mais de 3.600 metros de altitude. O benfiquista participou nos três golos da albiceleste e desvalorizou as dificuldades de se jogar naquela região. "Para mim, é algo psicológico", atirou no final do jogo El Fideo, que assumiu a braçadeira de capitão na ausência de Messi.O extremo serviu Enzo Fernández (31'), Tagliafico (42') e iniciou ainda a jogada que terminou em golo de Nico González (84') e fala de "um jogo perfeito", de apuramento para o Mundial de 2026. "Não cometemos erros, não sofremos golos e convertemos quando tivemos de converter. Isto está ainda a começar, era importante somarmos seis pontos", analisou o jogador, referindo-se também ao triunfo por 1-0 frente ao Equador."É muito bonito usar esta braçadeira. E receber o apoio de outros países. É impossível não amarem a Argentina porque somos campeões do Mundo e temos o maior jogador da história", atirou ainda o avançado, que jogou os 90 minutos, tal como Nicolás Otamendi.