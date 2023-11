Di María deve voltar ao onze da Argentina

O regresso de Di María à titularidade frente ao Brasil, na madrugada de 4ª feira, é uma forte hipótese depois da derrota (0-2) caseira com o Uruguai. Tal como fez após o desaire com a Arábia Saudita no início do Mundial, tendo mudado 5 jogadores no segundo jogo, Lionel Scaloni parece inclinado para mexer no 11 a apresentar no Maracanã. Ao que tudo indica, o extremo do Benfica deve reaver o estatuto de titular, sendo Nicolás González o favorito a ir para o banco. Já o central Otamendi deve manter o lugar nas opções iniciais.