Dybala e o "apreço" de Mourinho por Di María e Messi: «Gosta dos argentinos porque sempre renderam»

Paulo Dybala está de regresso à seleção argentina para disputar a dupla jornada da fase de qualificação dos campeões do Mundo diante de Uruguai (dia 17) e Brasil (dia 22) para o Mundial'2026.Em declarações aos jornalistas à margem da sessão de treino realizada hoje em Ezeiza (Buenos Aires, Argentina), o craque da Roma voltou a sublinhar o carinho que José Mourinho tem pelos jogadores argentinos, em especial por Ángel Di María e Lionel Messi. "Mourinho tem muito apreço por nós [n.d.r.: Dybala e Leo Paredes] porque trabalhamos com ele, mas também tem pelo Gio [Lo Celso], Angelito [Di María], e por Leo [Messi], também gosta muito dele. Mourinho gosta de todos. Ele gosta muito dos jogadores argentinos porque sempre renderam e deram algo mais às suas equipas", disse o esquerdino, ao microfone da ESPN Argentina.Contudo, esta não é a primeira vez que Dybala fala sobre a relação especial que Mourinho tem com os jogadores argentinos. Em entrevista ao jornalista Gastón Edul, no passado dia 8, o camisola 10 da Roma revelou que o treinador português foi a primeira pessoa com quem falou após a conquista do Mundial no Qatar. "Quando o jogo acabou, estava na sala para fazer o teste antidoping, fui para o balneário, peguei no telemóvel para falar com a minha família e vi cinco chamadas perdidas de Mourinho. Acho que lhe liguei antes de ligar à minha mãe. Ele estava muito feliz porque adora os argentinos. Também me diz sempre coisas maravilhosas sobre o Di María e o Messi. Gosta muito deles. Ele gosta muito de todos os argentinos"Dybala falou ainda sobre a possibilidade de o encontro contra o Uruguai poder ser o último de Di María pela seleção alviceleste. "Oxalá que não [seja o seu último jogo] e que Angelito continue connosco. É uma pessoa e um companheiro incrível. Já todos os jogadores o conhecem", frisou.