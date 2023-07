Kali considera favorável grupo de Angola na fase de apuramento ao Mundial'2026

O ex-defesa central da seleção angolana Carlos Alonso 'Kali' considerou este sábado favorável o grupo no apuramento para o Mundial'2026 em que está inserida a seleção de Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves.

A seleção angolana está no Grupo D e defronta as congéneres de Cabo Verde, Camarões, Eswatini, Ilhas Maurícias e Líbia.

"Um sorteio é sempre uma questão de sorte. Sabemos que as equipas favoritas são as mais fortes, as cabeças de série, calhou-nos a seleção dos Camarões, acho que até neste aspeto tivemos sorte, porque os Camarões não estão com aquela pujança de outros tempos. Acho que como cabeça de série é uma seleção que podemos também nos bater de igual para igual", disse o antigo jogador.

O antigo capitão da seleção angolana, que fez grande parte da carreira em Portugal, aponta Cabo Verde como o segundo adversário que mais dificuldade pode criar a Angola.

Já o antigo goleador da seleção angolano Akwá, que também passou por Portugal, nomeadamente no Benfica, disse tratar-se de um grupo complicado para Angola.

"É um grupo complicado, difícil, porque hoje não há grupos nem equipas fáceis. A seleção de Cabo Verde, desde que me conheço como jogador ou adepto, não me lembro de termos calhado com a mesma para a qualificação de alguma competição", disse.

A fase de apuramento vai ser disputada a duas voltas, com o vencedor de cada um dos nove grupos a apurar-se diretamente para o Mundial, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os quatro melhores segundos classificados vão disputar um playoff para determinar o representante da Confederação Africana de Futebol no torneio de apuramento final da FIFA, que vai reunir um representante de cada uma das confederações do organismo, com exceção da UEFA, mais uma seleção adicional da confederação organizadora, neste caso a CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas).