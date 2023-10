Macau dá o pontapé de saída na qualificação asiática para o Mundial'2026

Depois da Conmebol, a confederação asiática é a segunda a arrancar a qualificação para o Mundial'2026. E o pontapé de saída é em Yangon, onde o Myanmar recebe Macau, antigo terrritório português agora integrado na China. A 1ª fase conta com 18 equipas, com jogos a duas mãos - o segundo jogo será no dia 17 –, para definir quem se junta às restantes seleções na fase de grupos. A turma macaense (182ª do ranking da FIFA), orientada por Lázaro Oliveira – ex-internacional angolano que já treinou Penafiel, Portimonense ou Farense -, tem uma missão complicada pela frente, sendo uma das quatro seleções asiáticas que nunca passou da 1ª fase. E também nunca venceu o Myanmar (0-11 em golos).

Em ação estará ainda Timor-Leste (192º do ranking), país com fortes ligações a Portugal e igualmente à procura de ultrapassar pela primeira vez a fase inicial. O rival será Taiwan (153º).

Já o Afeganistão inicia a primeira campanha desde o regresso dos talibãs ao poder. Impossibilitados de jogar perante os seus adeptos devido à situação no país, recebem a Mongólia no vizinho Tajiquistão. "Todos pensam que somos monstros, mas isso não é verdade", referiu o treinador Abdullah Al-Mutairi, pedindo para deixarem a política de lado.