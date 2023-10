Macau perde em Myanmar no início da corrida ao Mundial'2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção de futebol de Macau, treinada pelo luso-angolano Lázaro Oliveira, perdeu esta quinta-feira por 5-1 em Myanmar, na primeira mão da eliminatória preliminar de apuramento da Ásia para o Mundial'2026.

A equipa da casa, número 161 do ranking da FIFA, dominou a posse de bola e marcou o primeiro golo da partida aos 43 minutos, pelo médio Lwin Moe Aung, um dos nove jogadores de Myanmar que joga no estrangeiro.

A seleção da região chinesa, 185.ª do ranking, conseguiu empatar num contra-ataque rápido, aos 55 minutos, pelo capitão, o avançado luso-sul-africano Nicholas Torrão.

Macau começou o encontro com mais três jogadores de origem portuguesa como titulares: os centrais Filipe Duarte e Vítor Almeida e o médio Nuno Pereira, que joga no Imortal, do Campeonato de Portugal.

Um outro jogador de origem portuguesa, o defesa Amâncio Goitia, entrou aos 79 minutos.

Myanmar voltou à vantagem aos 62 minutos, quando o defesa Hein Phyo Win aproveitou um ressalto para o centro da grande área, após um pontapé de canto, para cabecear para a baliza.

A seleção da casa marcou novamente de cabeça aos 81 minutos, através do médio Nay Moe Naing, depois de um cruzamento da direita.

Myanmar alargou a vantagem já no período de descontos, aos 90+1' minutos, através do defesa Thet Hein Soe, que desferiu um forte remate à entrada da área.

A equipa birmanesa fixou o resultado aos 90+5 minutos, através do melhor golo do encontro, um remate em arco, ainda de fora da área, do defesa Hein Zeyar Lin, que não deu hipóteses ao guarda-redes de Macau, Ho Man Fai.

A seleção da região administrativa especial chinesa vai agora tentar inverter o resultado na segunda mão, em casa, a 19 de outubro.

Os vencedores da eliminatória preliminar vão qualificar-se para a fase de grupos, na qual Macau, onde todos os jogadores são amadores, poderá cair no Grupo B, com o Japão, a Síria e a Coreia do Norte.

Em março, a seleção de futebol de Macau tornou-se numa das últimas do mundo a regressar aos jogos, depois de uma interrupção de quase três anos imposta pela pandemia da covid-19.

Lázaro Oliveira, antigo treinador do Estrela da Amadora, assinou contrato com a Associação de Futebol de Macau (AFM) em outubro de 2019, mas só conseguiu regressar após o território ter abandonado, em dezembro passado, a política de 'zero covid', que incluía a restrição das entradas e quarentenas que chegaram a ser de 28 dias.

A última partida de Macau antes da pandemia foi em junho de 2019, quando um golo de Filipe Duarte, formado no Benfica, garantiu a primeira vitória em qualificações para campeonatos do mundo, ao bater o Sri Lanka por 1-0, em casa.

A equipa acabou por não seguir em frente, uma vez que a AFM decidiu não enviar a seleção para disputar a segunda mão no Sri Lanka, por razões de segurança, após mais de 250 pessoas terem morrido em ataques bombistas em 21 de abril de 2019.