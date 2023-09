Messi iguala recorde de golos de Suárez em eliminatórias sul-americanas: «É um prazer»

Com o golo apontado na madrugada desta sexta-feira ao Equador - que acabaria por dar a vitória à Argentina por 1-0 no arranque da fase de qualificação para o Mundial de 2026 -, Lionel Messi igualou o recorde de golos de Luis Suárez em eliminatórias sul-americanas (29), um caminho que o craque do Inter Miami trilha desde a estreia, a 16 de julho de 2007, frente à Venezuela.

"Temos que ser conscientes e dizer que estamos a desfrutar de tudo isto ainda (o sucesso no Mundial do Qatar), mas o que fizemos já passou. Agora há que olhar em frente e continuar o nosso trajeto", começou por dizer a 'Pulga', em declarações no final do jogo disputado em Buenos Aires, comentando de seguida o feito na carreira: "É um prazer estarmos ali os dois [juntamente com Luis Suárez, ex-companheiro no Barcelona], com tudo o que isto significa para nós."





E continuou: "Sabemos que os jogos são difíceis nas eliminatórias. O Equador tem jogadores muito bons, que sabem o que fazem e que fisicamente muito fortes. Ainda há pouco tempo fomos campeões do mundo e parece que já foi há muito. Temos de continuar em frente, a competir da forma que competimos e garantir o apuramento para o próximo Mundial. Ir jogo a jogo. Ficou demonstrado nos particulares que fizemos e hoje também que o grupo não vai relaxar. Todos querem ganhar à Argentina e agora que somos campeões do mundo ainda mais."

Recorde-se que Luis Suárez, que atualmente joga no Brasil ao serviço do Grémio, não foi chamado pelo selecionador Marcelo Bielsa - assim como Sebastián Coates (Sporting) - para os compromissos da seleção uruguaia neste arranque da fase de qualificação sul-americana para o Mundial de 2026.



Todos os 29 golos de Messi em eliminatórias da Conmebol:



1. 16-07-2007, vs. Venezuela (2-0)

2. 20-11-2007, vs. Colômbia (1-2)

3. 11-10-2008, vs. Uruguai (2-1)

4. 28-03-2009, vs. Venezuela (4-0)

5. 07-10-2011, vs. Chile (4-1)

6. 15-11-2011, vs. Colômbia (2-1)

7. 02-06-2012, vs. Equador (4-0)

8. 08-09-2012, vs. Paraguai (3-1)

9. 12-10-2012, vs. Uruguai (3-0)

10. 12-10-2012, vs. Uruguai (3-0)

11. 16-10-2012, vs. Chile (2-1)

12. 22-03-2013, vs. Venezuela (3-0)

13. 10-09-2013, vs. Paraguai (5-2)

14. 10-09-2013, vs. Paraguai (5-2)

15. 29-03-2016, vs. Bolívia(2-0)

16. 01-09-2016, vs. Uruguai (1-0)

17. 15-11-2016, vs. Colômbia (3-0)

18. 23-03-2017, vs. Chile (1-0)

19. 10-10-2017, vs. Equador (3-1)

20. 10-10-2017, vs. Equador (3-1)

21. 10-10-2017, vs. Equador (3-1)

22. 08-10-2020, vs. Equador (1-0)

23. 03-06-2021, vs. Chile (1-1)

24. 09-09-2021, vs. Bolívia (3-0)

25. 09-09-2021, vs. Bolívia(3-0)

26. 09-09-2021, vs. Bolívia(3-0)

27. 10-10-2021, vs. Uruguai (3-0)

28. 25-03-2022, vs. Venezuela (3-0)

29. 07-09-2023, vs. Equador (1-0)