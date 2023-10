Neymar arrasa adepto que o atingiu com balde de pipocas: «Não vai conseguir educar os filhos»

Neymar condenou, na madrugada desta sexta-feira, o facto de ter sido atingido por um balde de pipocas na cabeça depois do empate entre o Brasil e a Venezuela (1-1) , de qualificação para o Mundial'2026. O astro da canarinha foi alvo da fúria dos adeptos após o apito final e dirigiu alguns insultos para a bancada, visivelmente irritado."É triste, muito triste. Não venho aqui de férias e muito menos passear. Vim fazer o que mais amo, jogar futebol e defender o meu país", começou por referir o jogador do Al Hilal na zona mista, citado pelo 'Globo Esporte'.E prosseguiu: "Obviamente que estamos ali a fazer o nosso melhor e muitas vezes o resultado não aparece, não é aquele que os adeptos esperam. Esse adepto que atirou [o balde]... Eu nem vi o que foi, só vi que aquilo bateu em mim e fiquei bem nervoso. Esse tipo de atitudes eu condeno, não há nada a fazer. É muito mau para o futebol e para o ser humano. Uma pessoa que faz estas coisas não é uma pessoa educada, não vai conseguir educar os filhos da melhor maneira possível. Se reclama tanto, deveria ter treinado melhor do que eu para estar dentro de campo".Mais calmo, Neymar analisou a partida e lamentou que o Brasil não tenha aproveitado as oportunidades que criou para dilatar a vantagem. "É difícil falar agora. Não acho que tenhamos jogado mal, tentámos, fomos à procura e tentámos criar oportunidades. Conseguimos algumas, mas o guarda-redes deles [Rafael Romo] esteve bem. Infelizmente, eles tiveram uma oportunidade e conseguiram o empate. Esses detalhes e esses erros são algo que tentamos corrigir para não voltarmos a ser surpreendidos como hoje", rematou.Refira-se que, com este resultado, o Brasil - que agora tem 7 pontos - foi ultrapassado pela Argentina - com 9 - na qualificação para o Mundial'2026.