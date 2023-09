Neymar tenta fugir a Pelé

Neymar já está em Belém integrado na comitiva do Brasil, que defronta no sábado (1h45) a Bolívia, naquela cidade, e na quarta-feira seguinte (3h00) o Peru em Lima. O craque do Al Hilal soma 77 golos na canarinha, tantos quantos Pelé, segundo a contabilidade da FIFA (a CBF atribui 95 golos ao Rei, pois leva em conta os particulares frente a clubes e combinados). Basta, então, um tiro certeiro para que Neymar se torne no maior goleador do Brasil. A sua presença neste duplo compromisso é, aliás, muito saudada, pois marca o seu regresso depois da dúvida deixada quanto à continuidade na sequência do Mundial do Qatar. "Ele está disposto a ajudar, sente-se bastante feliz. É um talento muito raro e merece escrever aqui o capítulo mais bonito da sua história", diz Fernando Diniz, selecionador interino.