Otamendi titular e Di María e Pepê suplentes no Brasil-Argentina

Brasil e Argentina defrontam-se na madrugada desta quarta-feira, a partir das 00:30 horas de Lisboa, naquele que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A partida, a contar para a fase de qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2026, conta com figuras que dizem muito aos adeptos portugueses, como são os casos de Pepê, Nicolás Otamendi e Di María.Do lado dos atuais campeões do Mundo, o experiente defesa-central consta nas opções iniciais do selecionador Scaloni, enquanto que o extremo vai começar a partida desde o banco de suplentes. Já na canarinha, o ala direito do FC Porto também iniciará o jogo na condição de suplente.À entrada para este jogo, o Brasil posiciona-se no 6.º lugar, com apenas sete pontos conquistados em cinco jogos - nos últimos três jogos empatou um e perdeu dois -, ao passo que a Argentina é, ainda que à condição, 2.ª classificada, com 12 pontos, tendo sido também derrotada no último duelo nesta fase (perdeu por 2-0 com o Uruguai).: Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André, Bruno Guimarães, Raphinha, Rodrygo e Martinelli; Gabriel Jesus.Suplentes: Bento, Bremer, Douglas Luiz, Endrick, João Pedro, Joelinton, Renan Lodi, Lucas Perri, Nino, Paulinho, Pepê e Raphael Veiga.: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Giovani Lo Celso; Lionel Messi e Julián Álvarez.Suplentes: Armani, Di María, Nico González, Lautaro Martínez, Montiel, Musso, Lucas Ocampos, Palacios, Leo Paredes, Pezzella, Rodríguez e Tagliafico.